«Наела несколько кг»: Пынзарь в белом бикини щегольнула раздавшейся фигурой в Аланье

Даша Пынзарь козырнула располневшей фигурой на пляже в Аланье, представ в объятиях мужа Сергея. Экс-звезда «Дома-2» намекнула, что заметно прибавила в весе и сбрасывать «наеденные» килограммы не собирается. И все потому, что аппетитные объемы возлюбленной очень понравились мужу Дарьи.

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