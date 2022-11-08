«Наела несколько кг»: Пынзарь в белом бикини щегольнула раздавшейся фигурой в Аланье

Даша Пынзарь козырнула располневшей фигурой на пляже в Аланье, представ в объятиях мужа Сергея. Экс-звезда «Дома-2» намекнула, что заметно прибавила в весе и сбрасывать «наеденные» килограммы не собирается. И все потому, что аппетитные объемы возлюбленной очень понравились мужу Дарьи.
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Дарья Пынзарь в бикини на пляже с мужем Сергеем. Фото: личный архив
«Я сейчас его любимого размера (наела несколько кг). Набрала, и Сергей говорит, что он в восторге и худеть мне нельзя… Я не верю! Врет, думаете? А еще я заметила, что многим моим подругам их мужчины говорят, что сильно худой быть не надо,
Сергей говорит так же, в момент, когда я весила 49 кг, всегда говорил, что это перебор… а мне нравилось быть дрыщом», — призналась Пынзарь.