Как выглядит самый привлекательный мужчина планеты: 41 год, брюнет, глаза голубые (фото)

Крис Эванс стал самым сексуальным мужчиной 2022 года по версии журнала People. В награду за титул голливудского актера снимут для обложки издания.

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Артист уже второй год подряд попадает в список номинантов, но в прошлый раз его обошел партнер по фильму «Фантастическая четверка» Майкл Бакари Джордан. На этот раз Крис Эванс каким-то чудом показался публике более привлекательным.

Отметим, что Крис Эванс в свой 41 год до сих пор не женат, хотя не является противником длительных отношений. Он утверждает, что ему просто не везет.

Его связывают с десятками голливудских актрис, например, с Лили Коллинз, Эшли Грин, Сандрой Буллок, Джессикой Бил, на которой он собирался жениться.