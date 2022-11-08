Садальский предложил проверить смерть Кузнецова на криминал – след Разина: все странно

Спустя 137 дней после смерти Юрия Шатунова, лидера группы «Ласковый май», ушел из жизни основатель коллектива и автор главных его хитов Сергей Кузнецов.

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Его кончина наступила в родном Оренбурге, композитору было 59 лет.

Актер Садальский нашел этот факт очень подозрительным, ведь именно сейчас за правообладание песнями «Ласкового мая» рьяно борется в судах Андрей Разин. И отступать он, похоже, не собирается.