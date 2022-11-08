«Денег нет, а мне нужно есть»: Прусикин из Little Big обнищал после побега за границу

Солисты группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская перебрались за границу в феврале 2022 года, не поддержав Россию в сложное время.
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За рубежом коллектив не смог достичь успеха. Сейчас артисты едва сводят концы с концами. Прусикин признался, что ему с трудом хватает денег на еду и обеспечение быта.
«Мне говорят: „Ты не высылаешь деньги на помощь“. У меня у самого сейчас денег нет, а мне нужно есть, нужно жить как-то. Или мне отдать свою жизнь?» — процитировал Прусикина портал Prozvezd со ссылкой на интервью немецкому изданию.
Скорее всего, Илья имел в виду помощь бывшей жене Ирине Смелой. Певец должен выплачивать экс-супруге алименты на содержание их сына Добрыни.