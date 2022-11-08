«Денег нет, а мне нужно есть»: Прусикин из Little Big обнищал после побега за границу

Солисты группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская перебрались за границу в феврале 2022 года, не поддержав Россию в сложное время.

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За рубежом коллектив не смог достичь успеха. Сейчас артисты едва сводят концы с концами. Прусикин признался, что ему с трудом хватает денег на еду и обеспечение быта.