«Отрихтовали»: Алиса Мон раскрыла секрет своей неувядающей красоты

58-летняя певица Алиса Мон раскрыла секрет своей неувядающей красоты. Звезда смогла сохранить фигуру благодаря физической нагрузке.

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Вначале она делает 20-минутную гимнастику дома, а потом отправляется в парк, чтобы пройти 10 тысяч шагов. Иногда проходит 10 километров.

Также Алиса Мон не скрывает, что воспользовалась услугами бьюти-специалистов.

«Это было пять лет назад — мне хорошо отрихтовали нижнюю часть», - рассказала она МК.ru.

По словам знаменитости, филлеры она ни разу не использовала, а ботокс ей не зашел. Во многом она благодарит генетику.