«Одна — линялая, вторая — иссохшая»: Миро сравнила Муцениеце и Карпович

Напомним, Павел Прилучный около десяти лет был женат на Муцениеце. Когда их развод еще не вступил в законную силу, актер закрутил роман со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович.

Позже он ушел от нее к Зепюр Брутян. В августе 2022 года пара сыграла роскошную свадьбу.