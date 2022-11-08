«Одна — линялая, вторая — иссохшая»: Миро сравнила Муцениеце и Карпович

Лена Миро частенько критикует знаменитостей. На этот раз под горячую руку блогерши попали Агата Муцениеце и Мирослава Карпович.
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Акула пера предположила, почему Павел Прилучный ушел от сначала от одной, а потом — и от другой актрисы к своей новой возлюбленной Зепюр Брутян.
«Линялая Агата, иссохшая Карпович — вот вам и весь секрет. Взаимопонимание! У вас этого с Павлом не было. Одна бледная и нудящая, вторая — какая-то худая и чего-то все хочет», — высказалась Миро на сайте lena-miro.ru.
Напомним, Павел Прилучный около десяти лет был женат на Муцениеце. Когда их развод еще не вступил в законную силу, актер закрутил роман со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович.
Позже он ушел от нее к Зепюр Брутян. В августе 2022 года пара сыграла роскошную свадьбу.