Натянутые улыбки: Галкин* встретился с больной Вайкуле – голову опять покрыла

Максим Галкин* в настоящий момент гастролирует по Литве. Однако ради своей тяжелобольной подруги Лаймы Вайкуле артист решился также на поездку в Латвию.
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Комик давно не навещал приятельницу, поэтому сделал крюк специально для этого визита. В личном блоге муж Аллы Пугачевой отчитался о встрече, разместив кадры в Лаймой Вайкуле.
Звезды натужно улыбались, стараясь изобразить веселье, хотя голова певицы была по-прежнему покрыта головным убором. Напомним, после лечения рака Лайма Вайкуле почти всегда ходит в платке или шапке.
* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Максим Галкин* встретился с Лаймой Вайкуле. Фото: соцсети