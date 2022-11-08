Натянутые улыбки: Галкин* встретился с больной Вайкуле – голову опять покрыла

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Комик давно не навещал приятельницу, поэтому сделал крюк специально для этого визита. В личном блоге муж Аллы Пугачевой отчитался о встрече, разместив кадры в Лаймой Вайкуле.

Звезды натужно улыбались, стараясь изобразить веселье, хотя голова певицы была по-прежнему покрыта головным убором. Напомним, после лечения рака Лайма Вайкуле почти всегда ходит в платке или шапке.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.