Жених с приданным: с каким состоянием Галкин* женился на Пугачевой

Галкин* вырос в благополучной семье, в которой даже в советское время водились деньги. Его отец – Александр Галкин – являлся генерал – полковником, отвечавшим в СССР и России за все танкостроение и военное автомобилестроение.

В наследство от отца Максим Галкин* получил квартиру в почти 250 кв. метров в историческом здании в Варсонофьевском переулке напротив больницы НКВД. Ее цена – свыше 100 миллионов рублей. В 2010-м артист переписал ее на жену.

Также Максим Галкин* владел особняком в 590 кв. метров в деревне Фоминское в Наро-Фоминском районе. Позже юморист переписал дом на брата Дмитрия. Цена дома – 150 миллионов рублей.

Ну и знаменитый замок в деревне Грязь, который Галкин* построил примерно за миллиард рублей чего стоит. Обстановка особняка – отдельная тема, антиквариат внутри – это еще сотни миллионов, а то и больше плюсом.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Источник: LIFE.RU.