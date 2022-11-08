«Не из-за упругой груди»: почему Прилучный бросил Карпович и женился на Брутян

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети

О личной жизни актера высказалась Лена Миро.

Павел Прилучный никогда не был обделен женским вниманием. После развода с Агатой Муцениеце звезда сериала «Мажор» сразу начал встречаться с Мирославой Карпович. Не успев расстаться с коллегой по театру, актер закрутил роман с Зепюр Брутян. 

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Недавно Павел, который обычно не комментирует личную жизнь, рассказал, почему выбрал в жены свою последнюю возлюбленную. По словам Прилучного, Брутян «понимает его с полуслова». 

Лена Миро высмеяла ответ артиста, намекнув на то, что он слукавил.

«Не-не, ну ты чо, не из-за того, что она моложе! Не из-за упругой груди я бросил старую жену и женился на новой! Просто у нас все сошлось и полное взаимопонимание во всем. Мы душевно близки», — написала блогерша на сайте lena-miro.ru.

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