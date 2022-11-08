Кудрявцева оценила внешность Бабаян и Салтыковой: бесит такой типаж

Вначале она высказалась об Ирине Салтыковой после ее выступления, заявив, что она неприятная. Оказалось, что ведущую бесят женщины, которых она считает красивыми.

А потом от Леры Кудрявцевой «досталось» и Роксане Бабаян, которую она тоже причислила к «неприятным» (читайте – красивым).

Звезда заметила, что таких породистых женщин на эстраде осталось немного, она впечатляет своим спокойствием и элегантностью. И не пытается что-то из себя вообразить.