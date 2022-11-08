Шаляпина по суду заставляют вернуть деньги за комнату в коммуналке

Некогда артист сделал вложение в эту комнату, надеясь в будущем с выгодой ее продать. По закону преимущественным правом на покупку комнат в коммуналке обладают соседи. От одной соседки Шаляпин получил письменный отказ, а вторая ничего толком не ответила. Прохор прождал положенный месяц и реализовал комнату.

Соседка в этот момент решила идти ва-банк и отправилась в суд, заявив, что она на самом деле хотела купить комнату и говорила об этом артисту. Дело она выиграла.

«Я встречался с соседкой, разговаривал, предлагал различные способы. Но она, к сожалению, была непреклонна», - цитирует Шаляпина МК.ru.

Он утверждает, что закона не нарушал и свою правоту намерен доказать.