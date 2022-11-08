Не жди меня, мама: Ревва на фоне скандала с больной матерью укатил в Дубай

Мама Реввы Любовь Рачеева поделилась своей болью: сына не видела уже год. Когда звонит ему, он старается быстрее закончить разговор: «Мне отрицательные эмоции не нужны». Порог родного дома не переступал уже 18 лет, а все контакты с родительницей – только по ее инициативе.

Когда все это всплыло на поверхность и сейчас жарко обсуждается в светских хрониках, Ревва не спешит реабилитироваться и покаяться перед единственной мамой. Он собрал вещички и укатил в Дубай, где сейчас проходит фестиваль для богатых русских, сообщает kp.ru.