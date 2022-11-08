«Вечнозеленая девственность»: Васильев осыпал Волочкову пикантными комплиментами – хулиган какой

Историк моды внимательно наблюдал не только за показами, но и следил за женщинами. И Анастасия Волочкова не ускользнула от пристального взгляда ведущего.

«Что это за девочка, моя маленькая развратная куртизанка!» - сказал Васильев, впечатленный формами балерины.

Но и этого Александру Васильеву показалось мало, историк моды добавил: «Вечнозеленая девственность знаете, как достигается? Упражнениями!»

Похоже, что Васильев в курсе напряженной жизни Волочковой, ведь артистка действительно напряженно, каждый день тренируется, показывая в социальных сетях свои знаменитые шпагаты.

Источник: starhit.ru.