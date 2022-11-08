А хорошо смотрятся! Глюкоза показалась в обнимку с Прилучным

Певица Глюкоза снялась в обнимку с женатым актером Павлом Прилучным, фотографии показали оба в своих соцсетях.

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Оказалось, что звезды были задействованы в одном фильме «Любовники», сыграв семейную пару.

«Паша, быть киношной женой твоей — одной удовольствие! Спасибо за профессионализм, за поддержку! Я в восторге, из тебя энергия бьет ключом, ты зажигаешь все вокруг себя, главное, чт всегда чувствуешь своего партнера!» - написала Глюкоза в своем аккаунте.

Напомним, Павел Прилучный недавно женился во второй раз на коллеге по цеху Зепюр Брутян. Ранее он состоял в браке с Агатой Муцениеце, воспитывает с ней детей Тимофея и Мию.

Наталья Ионова (Глюкоза) замужем за бизнесменом Александром Чистяковым, у них две дочки – Лида и Вера.