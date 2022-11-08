«Расстроилась»: Черно из «Дома-2» поделилась подробностями своей второй беременности

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно объявила своим фолловерам результат теста на беременность. Он оказался положительным, и девушка побежала сдавать анализы. Ее уже принялись поздравлять люди в комментариях. Но вскоре она пресекла поток эпидейктики и поделилась подробностями.

«Я не беременна. В данном случае можно поздравлять. Не самое лучшее время сейчас для малыша, хотя я очень хочу. А тест оказался реагентным. Поэтому будьте осторожны, сколько девчонок обнадеживают. Немного, честно, расстроилась. Думала, знак свыше», - рассказала звезда реалити.

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Черно уже воспитывает одного ребенка, поэтому знает, что такое малыш. Но ситуация в ее семье не самая счастливая: звезда на грани развода с мужем Иосифом Оганесяном. Поэтому была озадачена двумя полосками.