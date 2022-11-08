Новости шоу-бизнеса: умер создатель «Ласкового мая» Кузнецов, Собчак вернулась в Россию, Ревва забросил мать

Ревва забросил мать

Шоумен Александр Ревва забросил свою больную мать и уже год не видится с ней. Любовь Рачеева живет в Сочи, с трудом ходит и жалуется, что сын не просто не видится с ней, но и звонит крайне редко. Порог родного дома звездный наследник не переступал 18 лет, шокировала мать

Умер создатель «Ласкового мая».

На 59-м году жизни скончался Сергей Кузнецов. Это он создал «Ласковый май», написал «Белые розы», «Седую ночь» и другие хиты. Последние годы композитор жил на одну пенсию по инвалидности, ухаживал за 90-летней матерью и беспробудно при этом пил.