Новости шоу-бизнеса: умер создатель «Ласкового мая» Кузнецов, Собчак вернулась в Россию, Ревва забросил мать

Ревва забросил мать
Шоумен Александр Ревва забросил свою больную мать и уже год не видится с ней. Любовь Рачеева живет в Сочи, с трудом ходит и жалуется, что сын не просто не видится с ней, но и звонит крайне редко. Порог родного дома звездный наследник не переступал 18 лет, шокировала мать
Умер создатель «Ласкового мая».
На 59-м году жизни скончался Сергей Кузнецов. Это он создал «Ласковый май», написал «Белые розы», «Седую ночь» и другие хиты. Последние годы композитор жил на одну пенсию по инвалидности, ухаживал за 90-летней матерью и беспробудно при этом пил.
Пугачева забыла про Зайцева
Алла Пугачева не помогает Вячеславу Зайцеву. Тяжелобольной кутюрье лишился поддержки артистки, которой когда-то создал знаменитый образ с балахоном. В окружении Зайцева так и говорят: «Алла давно пропала».
Собчак вернулась в Россию
Ксения Собчак спустя почти две недели скитаний по чужбине вернулась восвояси. Скандальная блондинка пешком пересекла границу с Псковской областью, встретил ее муж Константин Богомолов. Сама звезда свой камбек не комментирует.
Черно из «Дома-2» снова беременна
Звезда «Дома-2» Александра Черно сообщила подписчикам, что беременна. Это событие застало ее врасплох, поскольку с мужем Иосифом Оганесяном она едва ли не на грани развода.
Саша Черно и Иосиф Оганесян. Фото: соцсети