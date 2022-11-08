Новости шоу-бизнеса: умер создатель «Ласкового мая» Кузнецов, Собчак вернулась в Россию, Ревва забросил мать

Александр Ревва

Александр Ревва. Фото: Global Look Press

Главное за 7 ноября: какие события потрясли шоу-бизнес.

Ревва забросил мать

Шоумен Александр Ревва забросил свою больную мать и уже год не видится с ней. Любовь Рачеева живет в Сочи, с трудом ходит и жалуется, что сын не просто не видится с ней, но и звонит крайне редко. Порог родного дома звездный наследник не переступал 18 лет, шокировала мать

Умер создатель «Ласкового мая».

На 59-м году жизни скончался Сергей Кузнецов. Это он создал «Ласковый май», написал «Белые розы», «Седую ночь» и другие хиты. Последние годы композитор жил на одну пенсию по инвалидности, ухаживал за 90-летней матерью и беспробудно при этом пил.

 

Пугачева забыла про Зайцева

Алла Пугачева не помогает Вячеславу Зайцеву. Тяжелобольной кутюрье лишился поддержки артистки, которой когда-то создал знаменитый образ с балахоном. В окружении Зайцева так и говорят: «Алла давно пропала».

Собчак вернулась в Россию

Ксения Собчак спустя почти две недели скитаний по чужбине вернулась восвояси. Скандальная блондинка пешком пересекла границу с Псковской областью, встретил ее муж Константин Богомолов. Сама звезда свой камбек не комментирует.

Черно из «Дома-2» снова беременна

Звезда «Дома-2» Александра Черно сообщила подписчикам, что беременна. Это событие застало ее врасплох, поскольку с мужем Иосифом Оганесяном она едва ли не на грани развода.

Саша Черно и Иосиф Оганесян. Фото: соцсети

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  