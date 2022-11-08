Темное прошлое всему виной: найдено объяснение агрессии Прилучного

На днях Павел Прилучный на улице набросился на журналиста, посмевшего снимать на улице его потасовку с таксистом. Агрессивно настроенный актер пообещал засунуть камеру, которую включил свидетель конфликта, в задний проход. При этом присутствовали его молодая жена Зепюр Брутян, а также теща звезды.

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Новость об этом быстро разлетелась по Сети, а теперь выяснилась причина, по которой звезда «Мажора» сейчас и в прежние времена вспыхивает как спичка во время перепалок.

Психолог Инна Тлиашинова обратилась к прошлому актера. Именно там она видит истоки столь буйного нрава Прилучного. По ее мнению, маленькому Павлу не удавалось отстаивать свою позицию, когда его к чему-то принуждали родители.

«Он занимался боксом ради отца и танцами ради матери. Он признавался, что танцами занимался по принуждению. Его мама — хореограф. Ловите нить? Он не имел возможности сказать «Нет! Я так не хочу!» и не был услышанным родителями», - объяснила психолог.