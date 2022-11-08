«Не серчайте»: Илана Юрьева отписалась от друзей и коллег в социальных сетях

Илана Юрьева

Илана Юрьева. Фото: соцсети

Артистка таким способом пытается меньше мониторить странички знакомых.

В микроблоге звезды «Уральских пельменей» Иланы Юрьевой осталась одна подписка. Знаменитость читает страничку только своего бренда косметики для волос.

Поклонники были сильно удивлены, когда увидели отсутствие подписок на коллег и родных у Иланы. Актриса объяснила это своей зависимостью от социальных сетей.

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Юрьева уверяет, что часами пропадает за просмотром контента в Сети. Поэтому знаменитость решила избавиться от подписок.

«Друзья, не серчайте, прошу. Отписалась я от всех вообще, так как пытаюсь бороться», – призналась Юрьева.

Напомним, ранее жена звезды «Уральских пельменей» выиграла Международный конкурс красоты.

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