«Не серчайте»: Илана Юрьева отписалась от друзей и коллег в социальных сетях

В микроблоге звезды «Уральских пельменей» Иланы Юрьевой осталась одна подписка. Знаменитость читает страничку только своего бренда косметики для волос.

Поклонники были сильно удивлены, когда увидели отсутствие подписок на коллег и родных у Иланы. Актриса объяснила это своей зависимостью от социальных сетей.

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Юрьева уверяет, что часами пропадает за просмотром контента в Сети. Поэтому знаменитость решила избавиться от подписок.