«Не серчайте»: Илана Юрьева отписалась от друзей и коллег в социальных сетях

В микроблоге звезды «Уральских пельменей» Иланы Юрьевой осталась одна подписка. Знаменитость читает страничку только своего бренда косметики для волос.
Поклонники были сильно удивлены, когда увидели отсутствие подписок на коллег и родных у Иланы. Актриса объяснила это своей зависимостью от социальных сетей.
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Юрьева уверяет, что часами пропадает за просмотром контента в Сети. Поэтому знаменитость решила избавиться от подписок.
«Друзья, не серчайте, прошу. Отписалась я от всех вообще, так как пытаюсь бороться», – призналась Юрьева.
Напомним, ранее жена звезды «Уральских пельменей» выиграла Международный конкурс красоты.