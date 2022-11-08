«Так смело высказал»: муж Сати Казановой написал книгу о России

Возлюбленный исполнительницы Сати Казановой выпустил литературное произведение о России.
Сати восхитилась своим мужем, который показал ее родину в истинном свете.
«В это сложное сложное время, когда весь мир, особенно - Европа, ополчился против России, мой муж так смело высказал свою любовь. А самое главное - она честная, объективная, без лизоблюдства», – написала артистка в своем микроблоге.
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«Я дописал книгу и не смог сдержать слез, читая снова. Я вложил в эти страницы все, что у меня было. Задуманная до того, как Россия стала актуальным вопросом, книга появилась в исторически драматическое время. На этих страницах вы найдете другую сторону России. Она покажется только тем, кто умеет смотреть ей в глаза с уважением и терпением в долгосрочной перспективе», – признался Стефано Тиоццо в соцсетях.
К слову, муж Казановой назвал свое произведение «Обратная сторона России».