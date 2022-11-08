Романтическая прогулка: обнимающиеся Шейк и Купер были замечены в Нью-Йорке

Супермодель Ирина Шейк и голливудский актер Брэдли Купер, судя по кадрам папарацци, снова вместе. Парочка попала в объектив фотографов на прогулке в Нью-Йорке.

47-летний Купер нежно обнимал 36-летнюю Шейк за плечо, она отвечала ему гораздо более жаркой взаимностью, наминая ягодицу. Трогательные снимки парочки разместил Daily Mail.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Воссоединение пары произошло еще летом. Звезды отдыхали на Багамах, не скупились на ласки и объятия и так же были пойманы папарацци. Напомним, что Шейк и Купер расстались в 2019 году, после 4 лет отношений. У них растет дочь Лея, которой в этом году исполняется уже 5 лет.