Платье с разрезом по самое «не балуйся»: Лопырева блеснула на показе в Дубае

В Дубае вечером 7 ноября состоялась презентация новой коллекции модного российского дизайнера Ирены Сопрано. Одним из гостей показа была модель Виктория Лопырева - старая подруга Ирены, которая некоторое время назад вернулась в ОАЭ вместе со своим сыном Марком Лионелем.

В этот вечер Виктория выглядела просто шикарно - в длинном черном платье с высоким разрезом, открывающем на всеобщее обозрение ее стройную левую ногу. Дополняли модный образ серебристая сумочка в форме шара и черные босоножки на шпильке.

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