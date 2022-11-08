Еще одна мамина копия: Ильиных показала подросшего младшего сынишку от Полунина

Весной этого года в семье Сергея Полунина и Елены Ильиных произошло пополнение. Они снова стали родителями, у них снова родился мальчик. Пара не делала тайны из счастливого события, как некоторые, и сразу же оповестила поклонников о прибавлении.

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Малышу, которого назвали Даром, уже седьмой месяц. И растет мальчик копией своей мамы, как и старший братик. Ильиных показала подросшего младшенького.

Первым ребенком у пары стал Мир, которого Ильиных родила в Майами в 2020 году. Судя по всему, старший пойдет по маминым стопам – фигуристка уже поставила его на коньки.