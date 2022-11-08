Появилось последнее фото умершего основателя «Ласкового мая»

Поклонники хитов «Седая ночь» и «Розовый вечер» опубликовали снимок с создателем этих композиций. Фанаты не знали, что делают последнее в жизни фото музыканта Сергея Кузнецова.

На концерте в Оренбурге основатель «Ласкового мая» вел себя скромно, отмечают в kp.ru. Несмотря на, что это был «Творческий вечер Сергея Кузнецова».

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После концерта знаменитость фотографировался с поклонниками. Одно из фото попало в Сеть. Сергей Кузнецов с пакетом подарков и легкой улыбкой на лице позировал с фанаткой. Тогда никто не думал, что вскоре у знаменитости оторвется тромб.