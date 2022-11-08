«Уже не город-герой»: Садальский высказался о происходящем в Одессе

В Одессе на днях объявили о решении снести памятник основательницы города, императрицы Екатерины II. Было проведено электронное голосование о судьбе монумента, большинство населения высказалось за демонтаж. Работы уже начались. Это не первый акт попрания истории в Европе, до этого разрушениями исторических мест отличилась Латвия.

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Актер Станислав Садальский, как и многие неравнодушные люди, наблюдает за происходящим. И не смог спокойно реагировать на одесские события. Он заметил, что если бы не императрица, то города Одессы не существовало.