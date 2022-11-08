Доходы от уроков в школе: стало известно о заработке Лизы Арзамасовой

Лиза Арзамасова

Лиза Арзамасова. Фото: соцсети 

Исполнительница главной роли в сериале «Папины дочки» нашла новое увлечение.

Жена Ильи Авербуха – Лиза Арзамасова – получит один миллион рублей за встречи со школьниками.

Отметим, актриса не стала долго сидеть в декретном отпуске. Почти через месяц после рождения сына Лиза возобновила игру в театре. А недавно снова встала на коньки ради участия в шоу «Ледниковый период».

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К слову, теперь у Арзамасовой появилось еще одно занятие. Оно тоже приносит прибыть Лизе, причем достойную.

Оказалось, одна из московских школ заключила контракт с артисткой. Жена Авербуха будет проводить занятия «Час со звездой».

«Артистка должна будет проводить занятия с учениками с первого ноября по 31 мая 2023 года. Цена контракта – один миллион рублей», – передали данные Госзакупки kp.ru.

К слову, за семь месяцев занятий у Арзамасовой будет только 700 тысяч рублей за вычетом налогов и страховых взносов. 

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