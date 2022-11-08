«Сегодня пацану исполнилось 17 лет!»: Александр Буйнов похвалился внуком-кадетом

Певец Александр Буйнов 7 ноября поздравил с днем рождения своего внука Сашу. Он опубликовал несколько фотографий с именинником, в том числе ту, где парень стоит в форме кадетского училища.

«Александр Буйнов-младший. Сегодня пацану исполнилось 17 лет! Сашка, будь здоров, родной, будь счастлив, защитник Родины!» - написал артист.

Саша - старший из детей дочери Буйнова Юлии. Кроме него у дочки певца есть еще две дочери - 13-летние двойняшки Дарья и Софья.

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