«Сегодня пацану исполнилось 17 лет!»: Александр Буйнов похвалился внуком-кадетом

Певец Александр Буйнов 7 ноября поздравил с днем рождения своего внука Сашу. Он опубликовал несколько фотографий с именинником, в том числе ту, где парень стоит в форме кадетского училища.
«Александр Буйнов-младший. Сегодня пацану исполнилось 17 лет! Сашка, будь здоров, родной, будь счастлив, защитник Родины!» - написал артист.
Саша - старший из детей дочери Буйнова Юлии. Кроме него у дочки певца есть еще две дочери - 13-летние двойняшки Дарья и Софья.
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Семья Буйновых уже давно решила, что самое лучшее для Саши - стать военным, и начать с кадетского училища. Еще в 12 лет они начали готовить документы и вскоре мальчик оказался в Московском Президентском Кадетском училище им. Шолохова войск Нацгвардии Российской Федерации.
Учеба в столь серьезном заведении позволила Саше с детства понять, что такое дисциплина, вырасти крепким и сильным, получить ценный багаж знаний и иметь возможность постоянно общаться со сверстниками вместо того, чтобы тратить время на гаджеты.