Много пил и перебивался от пенсии к пенсии: как жил в последние годы автор хитов «Белые розы» и «Седая ночь» Сергей Кузнецов

Автор «Белых роз» давно и серьезно налегал на алкоголь, и это был не секрет. Мол, таланты всегда сильно пьют, считает Герасимов. Крайняя нужда в деньгах тоже сказалась – он лишился прав на «Ласковый май» и свои же хиты, отписав их еще 20 лет назад Андрею Разину. Сам доживал на пенсию по инвалидности да редкие концерты проводил.

У Кузнецова был сын от брака с Еленой Савельевой, но с ним не общался. Последние годы композитор жил со старенькой матерью, ухаживал за ней. И Герасимов теперь боится, что она не сможет пережить уход сына.

По материалам сайта kp.ru