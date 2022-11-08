«Все смешалось»: Брежнева на фоне слухов о разводе с Меладзе прервала молчание

Экс-солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева еще в феврале покинула Россию, укрывшись с мужем, продюсером Константином Меладзе, в Италии. После этого поползли слухи, что политическая ситуация сказалась на браке звезд – пошли трещины, раскол в отношениях привел к разводу. Но ни певица, ни продюсер никак не комментировали происходящее.
На фоне слухов о разрыве с мужем Брежнева прервала молчание. У себя в микроблоге артистка подтвердила, что переживает непростой период в жизни, в котором смешалось все.
«С одной стороны учусь жить заново, с другой - есть опыт, знания, привычки, паттерны. Все смешалось. Но сейчас прислушиваюсь ко всем новым ощущениям», - дала намек на новую жизнь Брежнева.
Большие перемены и впрямь не за горами – звезда собирается покорять латвийскую эстраду. И через месяц собирается дать в Риге свой концерт.