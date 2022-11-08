«Свои 24 встречаю в созидании»: сын Валерии отмечает день рождения в кругу близких

Бизнесмен Арсений Шульгин разместил в своем микроблоге кадры поздравления родных. Знаменитость таким способом встретил свое 24-летие.
Сын певицы Валерии не стал слушать родителей и еще до женитьбы начал заниматься бизнесом. Хотя все родственники думали, что Арсений станет пианистом. В подростковом возрасте Шульгин играл с мамой на концертах. А теперь за инструмент Арсений садится только в домашней обстановке.
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В этом году Шульгину исполнилось 24. Жена Лиана приготовила для любимого мужа, как только наступило 8 ноября.
«Свои 24 встречаю в созидании. Работаю сейчас над своим лучшим проектом и горю. Что это за пушка! Скоро обо всем расскажу. Обещаю себе, что это будет прорывной год. Все трудности преодолеем», – написал в своем микроблоге Шульгин.
Арсений запечатлел жену Лиану, которая приготовила для мужа праздничные тортики:
«Близкие решили поздравить. Спасибо вам!».
Лиана Шульгина. Фото: соцсети