«Не ругайте Бебура!»: покинувший Comedy Club Харламов вступился за своего преемника

Фанаты лили слезы по Харламову, сыпали проклятиями в адрес «подсидевшего» Бебуришвили, отказывались далее смотреть Comedy Club на ТНТ – словом, бурлило знатно. И Харламов признался, что не ожидал такого развития событий. А также заодно решил заступиться за своего молодого сменщика.

«На самом деле, не ожидал такой бурной реакции общественности на факт замены моей скромной персоны, на нескромную персону Бебуришвили в рамках передачи «Камеди клуб» на ТНТ. Спасибо! И не ругайте Бебура, он хороший», - написал комик в микроблоге.

Бебуришвили уже успел дебютировать в новом для себя статусе. Поддержку ему оказали многие резиденты, включая Харламова, который признал, что пора молодым уступать дорогу.