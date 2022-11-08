Пешком, с любимым: когда и как Собчак вернулась в страну на самом деле

Ксения Собчак вернулась из своего вынужденного трипа, в который отправилась почти две недели назад, убегая от задержаний по уголовному делу о вымогательстве. Люди ждали ее раньше, сразу после того, как она перестала интересовать следователя, но блондинка не спешила возвращаться.

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Как именно оказалась в России Собчак, пишет «Пятый канал». Сделала это скандальная светская львица накануне, точно так же, как и в первый раз: пешком перешла государственную границу. Если при бегстве она воспользовалась российско-литовским КПП, то возвращаться предпочла через Псковскую область.

В сопровождении снова был замечен мужчина. На этот раз не какой-то инкогнито, а законный муж: обеспечил ей прогулку через границу Константин Богомолов.