Творческое имя «Рита Дакота» запатентовал бойфренд певицы

Певица Рита Дакота после громкого развода с Владом Соколовским нашла новую любовь. С молодым человеком по имени Федор Белогай она и живет вместе, и работает, он же помогает разведенным родителям воспитывать их пятилетнюю дочку Мию.

Как выяснилось, девушка доверяет Федору настолько, что даже позволила ему запатентовать свое творческое имя «Рита Дакота» (а также латинское написание «Rita Dakota») как товарный знак.

С помощью информационно-поисковой системы портала ФИПС любой желающий может проверить это имя и увидеть, что его правообладателем с 12 сентября 2022 года является Федор Иванович Белогай из города Бердска Новосибирской области.

Поклонники Риты, узнав об этом, начали бить тревогу. Главный повод для опасений - это то, что Рита и Федор могут расстаться и парень начнет требовать со звезды деньги за использование принадлежащему ему имени. Или, к примеру, под этим же именем начнет раскручивать любую другую певицу.

Фанаты считают, что Дакота поступила крайне необдуманно. Или, возможно, стала жертвой обмана.

«Не удивлюсь, если выяснится, что он ей этот документ дал в неудобное время, сказал на подмахни, там смета какая или ещё какой пустяк, а она,не читая, второпях и подписала», - строят предположения фанаты певицы.

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