Валя Карнавал укротила свои пышные прелести корсетом в стиле кидкор: крупные планы шокируют!

Подписчики Вали Карнавал этой ночью жарко обсуждали новые фотографии своей любимицы. Блогер и певица разместила в своем микроблоге кадры с фотосессии. Девушка нарядилась в джинсовый корсет в стиле кидкор, с мультяшной аппликацией, и брюки карго, трендовые в этом сезоне.
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Наряд помог Вале укротить пышность ее декольте – обычно в любом другом наряде с открытой зоной декольте ее девичья гордость выглядит значительно крупнее. Однако, крупные планы сбили с ног не один десяток поклонников. В комментариях посыпались комплимент за комплиментом.
«Один из лучших твоих образов», «Идеально», «Боже, какая ты красивая», «Валя, это шикарно», «Красотка», «Ваушка», «Валюша прекрасная», - пришли в восторг люди.
Валя Карнавал. Фото: соцсети