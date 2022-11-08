«Всю жизнь пил»: от чего умер создатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов

Создатель легендарного «Ласкового мая», автор хитов группы, включая «Белые розы», Сергей Кузнецов скончался в Оренбурге на 59-м году жизни. Новость шокировала поклонников коллектива, ведь и полугода не прошло со дня смерти солиста Юры Шатунова.

Друг Кузнецова, композитор и певец Григорий Герасимов считает, что сгубила товарища пагубная привычка.

«Причиной смерти стала пьянка», - цитирует Григория Герасимова kp.ru. – «Цирроз печени. Но это я так думаю, точной информации еще нет. Сережа ведь всю жизнь пил. Он талант был, не от мира сего. А талантливые люди, как правило, сильно пьют».

Пить Кузнецов стал, считает товарищ, из-за неудачи с «Ласковым маем» - 20 лет назад он потерял права на группу и свои хиты, то есть дохода с них уже не имел. Поэтому буквально перебивался написанием новых песен и концертами.