«Хотели бы послушать наш дуэт?»: Даня Милохин запечатлелся в объятиях Анны Калашниковой

Даня Милохин

Даня Милохин. Фото: соцсети 

Блогер покинул проект «Ледниковый период» и теперь ищет себя в творчестве.

Певица Анна Калашникова опубликовала улыбающееся лицо Дани Милохина в соцсети и намекнула на совместный дуэт с блогером.

Напомним, не так давно Милохин улетел из России. Позже знаменитость извинился за побег из «Ледникового периода».

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Даня объяснил свой поступок эмоциональным выгоранием. Артист сказал, что участие в шоу Ильи Авербуха больше ему не нравится.

Теперь же Милохин сияет от счастья в компании модели Анны Калашниковой.

«Всем добра и любви! Живите так, чтобы люди, столкнувшись с вами, улыбнулись. А общаясь с вами, стали чуточку счастливей. Хотели бы послушать наш дуэт с Даней Милохиным?», – написала в своем микроблоге Анна Калашникова.

Даня Милохин и Анна Калашникова. Фото: соцсети 

Напомним, ранее Даня Милохин негативно высказался в сторону Вали Карнавал.

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