«Хотели бы послушать наш дуэт?»: Даня Милохин запечатлелся в объятиях Анны Калашниковой

Певица Анна Калашникова опубликовала улыбающееся лицо Дани Милохина в соцсети и намекнула на совместный дуэт с блогером.

Напомним, не так давно Милохин улетел из России. Позже знаменитость извинился за побег из «Ледникового периода».

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Даня объяснил свой поступок эмоциональным выгоранием. Артист сказал, что участие в шоу Ильи Авербуха больше ему не нравится.

Теперь же Милохин сияет от счастья в компании модели Анны Калашниковой.