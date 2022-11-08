«Хотели бы послушать наш дуэт?»: Даня Милохин запечатлелся в объятиях Анны Калашниковой

Певица Анна Калашникова опубликовала улыбающееся лицо Дани Милохина в соцсети и намекнула на совместный дуэт с блогером.
Напомним, не так давно Милохин улетел из России. Позже знаменитость извинился за побег из «Ледникового периода».
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Даня объяснил свой поступок эмоциональным выгоранием. Артист сказал, что участие в шоу Ильи Авербуха больше ему не нравится.
Теперь же Милохин сияет от счастья в компании модели Анны Калашниковой.
«Всем добра и любви! Живите так, чтобы люди, столкнувшись с вами, улыбнулись. А общаясь с вами, стали чуточку счастливей. Хотели бы послушать наш дуэт с Даней Милохиным?», – написала в своем микроблоге Анна Калашникова.
Даня Милохин и Анна Калашникова. Фото: соцсети
Напомним, ранее Даня Милохин негативно высказался в сторону Вали Карнавал.