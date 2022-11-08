Еще и без белья: Севастьянова в микроплатье с открытой спиной выставила напоказ свои округлые формы

На этот раз Севастьянова поделилась кадром с фотосессии. Она предстала в алом силуэтном платье с открытой спиной. Наряд выгодно подчеркнул ее изгибы фигуры. Гимнастка продемонстрировала округлую пятую точку. Примечательно, что она отказалась от нижнего белья, что придало пикантности образу.

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