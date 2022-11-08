Еще и без белья: Севастьянова в микро-платье с открытой спиной выставила напоказ свои округлые формы

Каролина Севастьянова много лет посвятила спорту. Она стала выдающейся художественной гимнасткой и часто выступала на соревнованиях. В ее копилке множество наград. В 2014 году она завоевала олимпийское золото и завершила карьеру. Теперь она много путешествует и порой появляется на ТВ.
В последнее время Севастьянова активно хвастается нарядами. Она любила наряжаться в Монако, где отдыхала летом. А недавно спортсменка приехала в Москву, но уже спустя несколько дней уехала в Армению. При этом она продолжает выставлять напоказ свои прелести.
На этот раз Севастьянова поделилась кадром с фотосессии. Она предстала в алом силуэтном платье с открытой спиной. Наряд выгодно подчеркнул ее изгибы фигуры. Гимнастка продемонстрировала округлую пятую точку. Примечательно, что она отказалась от нижнего белья, что придало пикантности образу.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит чемпионка. Многие стали писать ей комплименты. «Ну что за девушка кролика Роджера?», «Очень красивая фигура», «А без белья так соблазнительно», «Ну надо же, ножки худые, а орех упругий», «У вас топовая фигурка», «Так вы всех с ума сводите», — стали писать пользователи Сети.