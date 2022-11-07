Павел Майков рисковал получить проблемы со здоровьем из-за съемок в сериале «Отпуск»

Режиссер сериала «Отпуск» Андрей Элинсон вспомнил, как Павел Майков почти заработал себе инфаркт.

Напомним, Майков играет в комедии «Отпуск» инфантильного отца Севу. Создатели сериала выбрали для съемок очень жаркую локацию. При этом актеры находились на площадке и в свитере, и в ботинках. Помимо теплого удара, любой мог оказаться в больнице с инсультом или инфарктом.

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