Павел Майков рисковал получить проблемы со здоровьем из-за съемок в сериале «Отпуск»

Режиссер сериала «Отпуск» Андрей Элинсон вспомнил, как Павел Майков почти заработал себе инфаркт.
Напомним, Майков играет в комедии «Отпуск» инфантильного отца Севу. Создатели сериала выбрали для съемок очень жаркую локацию. При этом актеры находились на площадке и в свитере, и в ботинках. Помимо теплого удара, любой мог оказаться в больнице с инсультом или инфарктом.
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«Снимать в Геленджике приходилось не только юг, но и север! Потому что сцены, которые по сюжету происходят в Северодвинске, мы тоже снимали в Геленджике. И не получили при этом ни одного инфаркта или инсульта», – рассказал режиссер.
«Актеры самоотверженно ходили в зимней одежде, хотя температура была +35 градусов, и это в тени! В частности, Паша Майков вообще никак не упрощал себе жизнь: надевал свитер, штаны, ботинки, я, честно говоря, не знаю, как он это все делал», – передают слова Элинсона в kp.ru.