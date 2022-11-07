По-молодежному: Кудрявцева в джинсах-варенках и ботинках на тракторной подошве отметилась в Санкт-Петербурге

На этот раз у Кудрявцевой выдался выходной. Она провела 7 ноября в Санкт-Петербурге. Блондинка провела время без мужа Игоря Макарова, который, по всей видимости остался присматривать за дочкой Марией.

Она погуляла по набережной, посетила собор и вечером поужинала в срокошном ресторане. При этом Лера оделась в молодежном стиле. На ней были джинсы-варенки, грубые ботинки на шнуровке и толстовка. Лук дополнила шапочка-бини.

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