По-молодежному: Кудрявцева в джинсах-варенках и ботинках на тракторной подошве отметилась в Санкт-Петербурге

Лера Кудрявцева является одной из самых известных персон в стране. Она много лет ведет «Песню года». Также она ведет передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». В 51 год блондинка активно снимается и в новых проектах, а также не перестает экспериментировать с образами. Звезда может похвастаться стройной фигурой.
Обычно стилисты подбирают для Леры яркие образы. На днях она отметилась в костюме ультрамаринового цвета с жакетом, который стройнит. А вот в обычной жизни телеведущая любит носить наряды в спортивном стиле.
На этот раз у Кудрявцевой выдался выходной. Она провела 7 ноября в Санкт-Петербурге. Блондинка провела время без мужа Игоря Макарова, который, по всей видимости остался присматривать за дочкой Марией.
Она погуляла по набережной, посетила собор и вечером поужинала в срокошном ресторане. При этом Лера оделась в молодежном стиле. На ней были джинсы-варенки, грубые ботинки на шнуровке и толстовка. Лук дополнила шапочка-бини.
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Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как молодо выглядит Лера. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, вы вообще не стареете», «Обожаю, как вы круто выглядите», «Вас без страз и узнать нельзя», «Наша шикарная блондинка», «Хочется вас увидеть с мужем», — стали писать пользователи Сети.