Джимми Киммел проведет 95-ю премию «Оскар»

Американский шоумен Джимми Киммел станет ведущим предстоящей церемонии вручения премии «Оскар». К слову, у знаменитости уже есть такой опыт.

Напомним, в 2017 и 2018 годах Киммел уже стоял на сцене легендарной кинопремии. В 2023 году телеведущему предстоит повторить свой выход.

«Третье приглашение провести «Оскар» — это и честь, и западня одновременно. Но я благодарен Академии за приглашение после того, как все приличные люди отказались», — передают ироничный ответ Киммела nytimes.com.

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