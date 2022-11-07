Джимми Киммел проведет 95-ю премию «Оскар»

Американский шоумен Джимми Киммел станет ведущим предстоящей церемонии вручения премии «Оскар». К слову, у знаменитости уже есть такой опыт.
Напомним, в 2017 и 2018 годах Киммел уже стоял на сцене легендарной кинопремии. В 2023 году телеведущему предстоит повторить свой выход.
«Третье приглашение провести «Оскар» — это и честь, и западня одновременно. Но я благодарен Академии за приглашение после того, как все приличные люди отказались», — передают ироничный ответ Киммела nytimes.com.
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Отметим, увидеть церемонию вручения можно будет на телеканале АВС 12 марта 2023 года. Список награждающихся появится 24 января.
Кинопремия в следующем году будет проводиться в офлайн-формате — в театре «Долби» в Голливуде.