Джимми Киммел проведет 95-ю премию «Оскар»

Джимми Киммел

Джимми Киммел. Фото: Global Look Press

Ведущего популярного вечернего шоу в США сравнивают с Иваном Ургантом.

Американский шоумен Джимми Киммел станет ведущим предстоящей церемонии вручения премии «Оскар». К слову, у знаменитости уже есть такой опыт. 

Напомним, в 2017 и 2018 годах Киммел уже стоял на сцене легендарной кинопремии. В 2023 году телеведущему предстоит повторить свой выход.

«Третье приглашение провести «Оскар» — это и честь, и западня одновременно. Но я благодарен Академии за приглашение после того, как все приличные люди отказались», — передают ироничный ответ Киммела nytimes.com.

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Отметим, увидеть церемонию вручения можно будет на телеканале АВС 12 марта 2023 года. Список награждающихся появится 24 января.

Кинопремия в следующем году будет проводиться в офлайн-формате — в театре «Долби» в Голливуде.

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