Утерла нос жене Прилучного: Муцениеце в топе-банте и юбке в пол сразила соблазнительными изгибами фигуры

К слову, Муцениеце стала одеваться более женственно. Она тоже снялась в фотосессии, выставив напоказ достоинства своей фигуры. Актриса позировала в черной юбке макси и топе-банте. Она обнажила плоский живот и изящные изгибы фигуры. Агата была в перчатках, а украшения дополняли образ в стиле голливудских див.

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