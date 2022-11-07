Утерла нос жене Прилучного: Муцениеце в топе-банте и юбке в пол сразила соблазнительными изгибами фигуры

Агата Муцениеце уже много лет строит карьеру в кино. Многие поклонники ее знают благодаря сериалу «Закрытая школа». Она восемь лет была в браке с Павлом Прилучным. После развода артистка снова стала ведущей шоу «Голос. Дети». Она также похудела и успела поработать с Александром Робаком. Звезда теперь часто выходит в свет.
Выходные Агата часто проводит с детьми. Однако Прилучный забирает дочку Мию и сына Тимофея. В этом году он снова женился. Зепюр Брутян стала его избранницей. Недавно она снялась в смелой фотосессии, удиви поклонников.
К слову, Муцениеце стала одеваться более женственно. Она тоже снялась в фотосессии, выставив напоказ достоинства своей фигуры. Актриса позировала в черной юбке макси и топе-банте. Она обнажила плоский живот и изящные изгибы фигуры. Агата была в перчатках, а украшения дополняли образ в стиле голливудских див.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Муцениеце. Многие признались, что она сразила их. «Вот это преображение», «Просто бесподобный образ», «Не сразу узнала! Какая роскошная», «Стройная стала, какая дива», «После развода прям расцвели», «Утерла нос всем! Сногсшибательная», «Такой плоский живот», — стали писать подписчики.