Сладкая блондинка с пышными «булочками»: Глюкоза показала «опасный» купальник

Глюкоза

Глюкоза. Фото: соцсети звезды 

Певица продемонстрировала фигуру и рассказала, почему ее никто не узнает на отдыхе.

Исполнительница Глюкоза поделилась свежим снимком в своем микроблоге. Знаменитость выходила из бассейна и едва не осталась без купальника.

Певица не постеснялась надеть наряд для плавания с очень узкими лямками. Именно из-за них выдающиеся формы артистки выглянули наверх.

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Глюкоза вышла к воде в купальнике, который подчеркнул округлые ягодицы и показал грациозность блондинки.

Глюкоза в купальнике. Фото: соцсети 

К слову, Глюкоза похвасталась своей неузнаваемостью на отдыхе. Знаменитость не устает от постоянных просьб о фотографиях и автографах во время отпуска. Потому что Глюкоза прячется под панамой и очками. А распускает прекрасные волосы и демонстрирует наряд только для фото.

Напомним, ранее свою фигуру в купальнике показала телеведущая Лена Летучая.

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