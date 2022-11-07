Сладкая блондинка с пышными «булочками»: Глюкоза показала «опасный» купальник

Исполнительница Глюкоза поделилась свежим снимком в своем микроблоге. Знаменитость выходила из бассейна и едва не осталась без купальника.

Певица не постеснялась надеть наряд для плавания с очень узкими лямками. Именно из-за них выдающиеся формы артистки выглянули наверх.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Глюкоза вышла к воде в купальнике, который подчеркнул округлые ягодицы и показал грациозность блондинки.