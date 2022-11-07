Сладкая блондинка с пышными «булочками»: Глюкоза показала «опасный» купальник

Исполнительница Глюкоза поделилась свежим снимком в своем микроблоге. Знаменитость выходила из бассейна и едва не осталась без купальника.
Певица не постеснялась надеть наряд для плавания с очень узкими лямками. Именно из-за них выдающиеся формы артистки выглянули наверх.
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Глюкоза вышла к воде в купальнике, который подчеркнул округлые ягодицы и показал грациозность блондинки.
Глюкоза в купальнике. Фото: соцсети
К слову, Глюкоза похвасталась своей неузнаваемостью на отдыхе. Знаменитость не устает от постоянных просьб о фотографиях и автографах во время отпуска. Потому что Глюкоза прячется под панамой и очками. А распускает прекрасные волосы и демонстрирует наряд только для фото.
Напомним, ранее свою фигуру в купальнике показала телеведущая Лена Летучая.