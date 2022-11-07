«Я... полетела»: бывшая жена Бориса Грачевского объявила о разводе с баскетболистом Кузякиным

Бывшая супруга покойного худрука детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, 36-летняя Анна Грачевская (Панасенко), объявила о том, что вновь разводится.

С баскетболистом Артемом Кузякиным Анна прожила шесть счастливых лет. Их страницы в соцсетях пестрят признаниями в любви и многочисленными семейными фотографиями, где все улыбаются. Как оказалось, все было лишь картинкой для публики.

«Во избежание переворачивания информации, дополнения ее разными несуществующими обстоятельствами и т. д. Я решила сообщить, что мы с Артемом разводимся. Жизнь продолжается и не всегда развод — это трагедия. Мы попытаемся сломать стереотипы и достойно выйти из стрессовой для каждого из нас ситуации, оставшись при этом близкими людьми», — написала Грачевская на своей странице.

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