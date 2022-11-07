«Я... полетела»: бывшая жена Бориса Грачевского объявила о разводе с баскетболистом Кузякиным

Бывшая супруга покойного худрука детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, 36-летняя Анна Грачевская (Панасенко), объявила о том, что вновь разводится.
С баскетболистом Артемом Кузякиным Анна прожила шесть счастливых лет. Их страницы в соцсетях пестрят признаниями в любви и многочисленными семейными фотографиями, где все улыбаются. Как оказалось, все было лишь картинкой для публики.
«Во избежание переворачивания информации, дополнения ее разными несуществующими обстоятельствами и т. д. Я решила сообщить, что мы с Артемом разводимся. Жизнь продолжается и не всегда развод — это трагедия. Мы попытаемся сломать стереотипы и достойно выйти из стрессовой для каждого из нас ситуации, оставшись при этом близкими людьми», — написала Грачевская на своей странице.
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Анна Грачевская решила развестись. Фото: соцсети
Как отмечает Telegram-канал «НеМалахов», новость стала для всех поклонников пары большой неожиданностью, ведь никто из них не давал и намека на сложности в отношениях. Анна уже сняла с безымянного пальца обручальное кольцо.
«Очень непривычно. Но кто-то там сверху решил, что так будет лучше и я... полетела», — пишет она.
У Грачевской и ее супруга нет совместных детей. При этом Анна растит дочку Василису, рожденную в браке с Борисом Грачевским, а у Артема есть 18-летняя дочь и сын, которому сейчас 12 лет.