Джиджи Хадид покинула Twitter вслед за Эмбер Херд

Сестра Беллы Хадид — Джиджи Хадид — отказалась от Twitter из-за политики популярного сервиса микроблогов.
Как утверждает звезда мировых подиумов, социальная сеть стала «ямой ненависти и фанатизма».
Напомним, не так давно бизнесмен Илон Маск приобрел Twitter. Сразу после сделки свой аккаунт потеряла бывшая возлюбленная нового владельца и актриса Эмбер Херд.
Одни источники утверждали, что Херд сама удалила аккаунт в соцсети. Другие настаивали на том, что Илон Маск заблокировал страничку бывшей. Как бы там ни было, теперь ни Эмбер, ни Джиджи нет в Twitter.
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«Это не то место, частью которого я хочу быть», — отметила Джиджи Хадид в своем микроблоге.
Модель добавила, что деактивировала профиль из-за нововведений Илона Маска.
Напомним, ранее Илон Маск захотел ввести платную верификацию для пользователей Twitter.