Джиджи Хадид покинула Twitter вслед за Эмбер Херд

Сестра Беллы Хадид — Джиджи Хадид — отказалась от Twitter из-за политики популярного сервиса микроблогов.

Как утверждает звезда мировых подиумов, социальная сеть стала «ямой ненависти и фанатизма».

Напомним, не так давно бизнесмен Илон Маск приобрел Twitter. Сразу после сделки свой аккаунт потеряла бывшая возлюбленная нового владельца и актриса Эмбер Херд.

Одни источники утверждали, что Херд сама удалила аккаунт в соцсети. Другие настаивали на том, что Илон Маск заблокировал страничку бывшей. Как бы там ни было, теперь ни Эмбер, ни Джиджи нет в Twitter.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Это не то место, частью которого я хочу быть», — отметила Джиджи Хадид в своем микроблоге.

Модель добавила, что деактивировала профиль из-за нововведений Илона Маска.