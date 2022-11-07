«Давно пропала»: Алла Пугачева перестала помогать своему тяжелобольному другу Вячеславу Зайцеву

Легендарный модельер Вячеслав Зайцев на днях посетил модный показ. В зал 84-летняя звезда вошла при помощи своих охранников. Дело в том, что модельер вот уже последние несколько лет болен, и без помощи друзей ему сложно передвигаться.

Присутствующие на модном мероприятии помнят, что еще в прошлом году Вячеслава Михайловича привозили на мероприятие в инвалидной коляске. Но в этот раз он набрался сил и смог передвигаться, опираясь на палочку. Помощники следили, чтобы мэтр в неудобный момент не потерял равновесие.

В этот московский вечер модельер с интересом следил за происходящим на сцене. Особенно, когда кутюрье из разных регионов России показывали свои коллекции.

«Я очень рад, что пришел сегодня сюда. Здесь я получаю заряд энергии. У нас в России очень много талантливых модельеров. Я и сам сейчас не расслабляюсь. Работаю над созданием новой коллекции одежды», — поделился личным Зайцев, передает МК.

В этот вечер многих присутствующих интересовал вопрос о том, поддерживает ли он отношения с Аллой Пугачевой. Выяснилось, что с Примадонной он не контактирует.