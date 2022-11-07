«Три раунда по две минуты»: Ольга Бузова и Алина Загитова встретятся на боксерском ринге

Российский спортивный менеджер Владимир Хрюнов сообщил о том, что была достигнута договоренность о боксерском поединке между певицей Ольгой Бузовой и фигуристкой Алиной Загитовой.
Хрюнов поведал «Матч ТВ» о том, что обе стороны одобрили идею организации такого поединка. Осталось обсудить детали.
«С менеджером Загитовой уже поговорили. Было общение с самой Бузовой, на этой неделе будет встреча с ее менеджером».
Бой, по его словам, может состояться 9 марта 2023 года в Москве.
«Это будет бой по боксу — 3 раунда по 2 минуты. Вот так планируется», — уточнил промоутер.
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Пока неизвестно, кто будет готовить участниц к поединку. Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов уже заявил, что готов выступить тренером Алины, потому что ему доводилось с ней работать.
«На такой бой точно захотят многие посмотреть. Ринг проявляет внутренние качества, характер, то, что человек из себя представляет. В этом плане будет интересно посмотреть на девчат. Конечно, хочется, чтобы их красота в этом поединке не пострадала», — сказал боксер.