«Три раунда по две минуты»: Ольга Бузова и Алина Загитова встретятся на боксерском ринге

Российский спортивный менеджер Владимир Хрюнов сообщил о том, что была достигнута договоренность о боксерском поединке между певицей Ольгой Бузовой и фигуристкой Алиной Загитовой.

Хрюнов поведал «Матч ТВ» о том, что обе стороны одобрили идею организации такого поединка. Осталось обсудить детали.

«С менеджером Загитовой уже поговорили. Было общение с самой Бузовой, на этой неделе будет встреча с ее менеджером».

Бой, по его словам, может состояться 9 марта 2023 года в Москве.

«Это будет бой по боксу — 3 раунда по 2 минуты. Вот так планируется», — уточнил промоутер.

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