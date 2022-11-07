«Он настолько свой»: Елена Воробей рассказала, что влюблена в Сергея Дроботенко

Юмористка Елена Воробей рассказала о давней влюбленности к актеру и шоумену Сергею Дроботенко. Артистке уже давно приписывают любовную связь с юмористом. И Воробей только лишь добавила масла в огонь, сделав неожиданное признание.

«У меня действительно есть влюбленность к Сереже. Это мое перманентное состояние, которое не покидает меня практически с первого дня нашего знакомства. Дроботенко при всех чудачествах и довольно сложном характере настолько свой, что мне с ним комфортно», — призналась Елена Воробей во время интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!».

К ее сожалению, чувства никогда не были взаимными. По словам артистки, Сергей Дроботенко за ней не ухаживал, но она была бы не против отношений с коллегой по сцене.

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