«Нельзя рубить сплеча»: Сафронов призвал оценить высказывания уехавших из России знаменитостей

Народный художник РФ Никас Сафронов рассказал, что к вопросу лишения званий покинувших страну звезд и тех, кто в негативном свете отзывается о России, нужно подходить аккуратно. Он предложил создать специальный совет для этих целей.

«Мне кажется, что каждый конкретный случай нужно рассматривать индивидуально: лишать званий всех, кто покинул страну, на мой взгляд, неправильно. Но если человек предал свой народ, то зачем ему оставаться «народным» и получать каждый месяц деньги от государства и другие блага», — подчеркнул художник, пишет портал Prozvezd.