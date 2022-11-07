«Нельзя рубить сплеча»: Сафронов призвал оценить высказывания уехавших из России знаменитостей

Никас Сафронов

Никас Сафронов. Фото: Global Look Press

Народный художник России считает, что к решению данного вопроса нужно подходить аккуратно.

Народный художник РФ Никас Сафронов рассказал, что к вопросу лишения званий покинувших страну звезд и тех, кто в негативном свете отзывается о России, нужно подходить аккуратно. Он предложил создать специальный совет для этих целей.

«Мне кажется, что каждый конкретный случай нужно рассматривать индивидуально: лишать званий всех, кто покинул страну, на мой взгляд, неправильно. Но если человек предал свой народ, то зачем ему оставаться «народным» и получать каждый месяц деньги от государства и другие блага», — подчеркнул художник, пишет портал Prozvezd.

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По словам Сафронова, звание Народного артиста получить очень непросто. И его присуждают путем долгих собраний, вердикта комиссии.

«Вероятно, и лишать этого звания стоит тоже с соблюдением определенных процедур. Думаю, этим должен заниматься специальный совет при президенте, потому что нельзя рубить сплеча», — заключил художник.

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