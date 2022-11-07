«Очень скромный и очень несчастный»: клавишник «Ласкового мая» рассказал о том, каким был Сергей Кузнецов

Автор самых известных песен группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов перед своей смертью жил в скромной квартире в Оренбурге, не брал ни у кого денег и ни о чем не просил. Об этом рассказал, вспоминая Кузнецова, клавишник группы Андрей Шишкин.
«Он был талантливый, очень скромный и очень несчастный по-своему, поскольку все его создания оставляли его»,
— цитирует слова Шишкина сайт «Телеканала 360».
По его словам, все появляющиеся деньги Сергей вкладывал в свое творчество и его развитие. Зарабатывал он в последнее время мало, а отчислений за свои хиты не получал. От продюсера Разина, который в свое время незаконно присвоил песни Кузнецова, помощи точно ждать не приходилось.
«А Шатунов помогал ему, но, я говорю, он никогда ничего не просил»,
— добавил музыкант.
Он отметил, что Сергею предлагали деньги, но из-за своей скромности тот не хотел принимать финансовую помощь. Принять в дар лекарства, между тем, он иногда соглашался.
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Сергей Кузнецов, страдавший от цирроза печени, умер в своей квартире в Оренбурге 7 ноября. Ему было 58 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Именно Кузнецов в конце восьмидесятых вел музыкальный кружок в одной из оренбургских школ-интернатов, и вместе с Вячеславом Пономаревым создал из трудных подростков легендарную группу «Ласковый май». Ее первым солистом стал Юрий Шатунов.