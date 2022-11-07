«Привлекательная армянка»: поклонников восхитил эротичный танец жены Павла Прилучного

Актриса Зепюр Брутян в понедельник опубликовала на своей странице в социальной сети новое видео, на котором она эротично двигается под музыку.

«Вы очень привлекательная армянка», «Красотка», «Паша, держи крепче, а то уведут такую красавицу» — написали под видео ее многочисленные поклонники.

Судя по всему, видео было сделано в рамках какой-то фотосессии. На эту съемку 26-летняя супруга Павла Прилучного надела черный облегающий комбинезон с одним рукавом и открытыми участками на животе и спине.

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