«Привлекательная армянка»: поклонников восхитил эротичный танец жены Павла Прилучного

Актриса Зепюр Брутян в понедельник опубликовала на своей странице в социальной сети новое видео, на котором она эротично двигается под музыку.
«Вы очень привлекательная армянка», «Красотка», «Паша, держи крепче, а то уведут такую красавицу» — написали под видео ее многочисленные поклонники.
Судя по всему, видео было сделано в рамках какой-то фотосессии. На эту съемку 26-летняя супруга Павла Прилучного надела черный облегающий комбинезон с одним рукавом и открытыми участками на животе и спине.
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Напомним, днем ранее актриса и ее супруг оказались в центре очередного скандала после того, как в СМИ попала информация о нападении Прилучного на журналиста в центре Москвы. Сперва Павел повздорил с таксистом, припарковавшим свою машину слишком близко к его иномарке, а затем начал хватать за грудки фотографа, который снял все это на видео.
Брутян вступалась за мужа и даже грозила журналисту «проблемами», если он не удалит видео.